Hürmüz'de korku var. Gemiler "Yiyecek" ibaresiyle geçiyor

ABD 'nin Hürmüz Boğazı ve dolayısıyla Basra Körfezi'ni ablukaya almasıyla birlikte gemi trafiği daha da daralma gösterdi. İran 'ın uygun gördüğü gemilerin geçişi yerine ABD'nin uygun gördüğü gemilerin geçişlerinin başlamasıyla birlikte gıda, sağlık amaçlı yolculuklar Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor.

İran'a gidecek olan gemilere sert kurallar uygulayan ABD ablukası, sadece zaruri ihtiyaçlar için geçişlere izin veriyor.

GEMİLER NE TAŞIDIKLARINI YAZMAYA BAŞLADI

Gemi takip sistemlerinde, gemilerin uğrayacakları liman bilgileri kısmına geminin en taşıdığına dair ibareler yer aldı. İran'a giden gemilerde "Food for İran (İran için yiyecek)" bilgisi yer alıyor. Bu sayede ABD ablukasını aşıp, İran'a sevkiyat gerçekleştiriliyor.

TRUMP: ATEŞKESİ UZATMAK İSTEMİYORUM

ABC muhabirine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ateşkese uğrayan savaşa ilişkin "İki şekilde de bitebilir, ama bence anlaşma tercih edilir çünkü o zaman yeniden inşa edebilirler. NATO bizim için orada değildi ve gelecekte de bizim için orada olmayacak." dedi.

Muhabir, ABD Başkanı Trump'ın ateşkesi uzatmayı düşünmediğini ve gerekli olacağını düşünmediğini söyledi.