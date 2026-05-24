Hürmüz'den geçti, Hindistan'a gidiyor

Hindistan 'a gönderilecek bir sıvılaştırılmış doğal gaz tankeri Hürmüz Boğazı 'ndan çıktı. Bölgedeki ihracatçıların önemli alıcılara gizlice tedarik sağlaması kapsamında, İran savaşının başlamasından aylar sonra Hindistan'ın Basra Körfezi'nden yaptığı ilk sevkiyat oldu.

Bloomberg tarafından derlenen gemi takip verilerine göre, Adnoc Logistics & Services şirketine ait Al Hamra tankeri, son günlerde kargo yüklü halde batı Hindistan'a doğru giderken görüldü. Gemi, 19 Nisan civarında sinyal göndermeyi durdurdu; ancak o sırada boştu ve Hürmüz Boğazı'nın doğu girişinin yakınında bekliyordu.