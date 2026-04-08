Hürmüz'den petrol gemisi geçti

Malezyalı enerji devi Petroliam Nasional Bhd. (Petronas), birimlerinden biri tarafından kiralamış bir tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçtikten sonra şirketin Johor’daki rafinerisine doğru yol aldığını duyurdu.

Bloomberg News ’un haberine göre Petronas yaptığı açıklamada, “Gemi Irak ham petrolüyle yüklü ve Pengerang’daki rafinerimize gidiyor” ifadelerini kullandı.

Şirket, Petronas’ın ticaret kolu Petco tarafından kiralanan tankerin şu anda Umman Körfezi’nde bulunduğunu belirtti. Gemi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş izni alan yedi Malezya tankerinden biri. Şirket, gemilerin İran’ın su yolundan geçen gemilere uyguladığı geçiş ücretine tabi olmayacağını da sözlerine ekledi.