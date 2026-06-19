Hürmüz'den su değil petrol akacak. 80 süper tanker bekliyor

Yaklaşık 80 milyon varil petrol yüklü süper tankerler Basra Körfezi'nde bekliyor ve tüccarlar ile gemi sahipleri onay verirse, Hürmüz Boğazı 'nı bir anda geçmeye hazır durumda.

Bloomberg tarafından derlenen Vortexa verilerine göre, İran hariç Basra Körfezi üreticilerinden gelen yaptırım uygulanmamış bu ham petrol, körfezde 40 adet çok büyük ham petrol tankerinde taşınıyor.

Daha küçük tankerler de hesaba katılırsa, körfezdeki ham petrol hacminin daha yüksek olması muhtemel. Geçen yıl, bölgeden Asya'ya günde yaklaşık 15 milyon varil petrol teslim edildi.