Hürmüz'e abluka etkisi. Petrol fiyatları fırladı

İran Savaşı'nda geçici ateşkes kararıyla düşüşe geçen petrol fiyatları ABD'nin Hürmüz Boğazı 'na ilişkin tehdidinin ardından tekrar yükselişe başladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın, küresel ham petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararını açıklamasının üzerinden 2 saat geçmeden ABD ham petrol fiyatı yüzde 8 artışla 104.24 dolara yükseldi.

Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol ise yüzde 7 artışla 102.29 dolara çıktı.

Küresel ham petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması, petrol piyasalarında en ciddi aksamaya neden oldu.