Husiler saldırdı, petrol yükseldi

Husiler'in Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları artarken, petrol fiyatlarında da yükseliş yaşandı.



ABD ordusundan yapılan açıklamada, ABD ve Birleşik Krallık güçlerinin Husiler tarafından Güney Kızıldeniz'de uluslararası nakliye hatlarına doğru ateşlenen 21 insansız hava aracı ve füzeyi düşürdüğü açıklandı.



ABD Merkez Komutanlığı, herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmediğini bildirdi. Açıklamada, saldırının 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki ticari nakliye hatlarına yönelik 26. Husi saldırısı olduğu belirtildi.

Saldırılarda 18 insansız hava aracı, iki gemisavar seyir füzesi ve bir gemisavar balistik füzenin engellediği kaydedildi.



Brent varil başına 78 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 72 doları aştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Ortadoğu'daki arz kesintilerine yönelik endişelerin etkili olduğu belirtildi.







