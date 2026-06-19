Hyundai robot işinde ilerlemek istiyor

Hyundai Motor Grubu, SoftBank Grubu'nun ABD'li robotik firması Boston Dynamics'teki kalan yüzde 9,65 hissesini 325 milyon dolara satarak şirketi tamamen kendisine ait bir yan kuruluş haline getirdi.

Hyundai, şirketin satın almayı onaylamak üzere 22 Haziran'da bir yönetim kurulu toplantısı düzenlemesinin beklendiğini belirtti.

Raporda, SoftBank'ın Hyundai'ye, Boston Dynamics'i Hyundai'ye satarken üzerinde anlaşılan bir satış opsiyonu kapsamında, Boston Dynamics'teki kalan hissesini satma hakkını kullanmak istediğini bildirdiği belirtildi.

Rapora göre, şirket halihazırda robot üreticisinin yüzde 90'ından fazlasına sahip.