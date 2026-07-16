Hyundai'dan işçi sendikalarını kızdıracak robot hamlesi

Hyundai Motor Grubu Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics'i SoftBank Grubu'nun yaklaşık yüzde 10'luk yeni hissesini satın alarak tamamen kendi iştiraki haline getireceğini belirtti.

Şirket, bu hamlenin operasyonlarında gelişmiş robotik teknolojilerini yaygınlaştırmasına yardımcı olacağını söylerken anlaşmanın şartlarını ise henüz açıklamadı.

Hyundai, Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas'ı 2028'den itibaren Georgia'daki bir otomobil üretim tesisinde kullanmaya başlamayı planlıyor. Robot , başlangıçta parça sıralama görevlerini üstlenmesi planlanırken rolünün 2030 yılına kadar bileşen montajı da dahil olmak üzere daha geniş bir üretim süreci yelpazesine genişletilmesi bekleniyor.

Otomotiv devi, 2021 yılında Boston Dynamics'in yüzde 80 hissesini satın almıştı. Hyundai Motor işçileri bu haftanın başlarında, Atlas robotlarının ABD'deki fabrikalarda kullanıma sunulma planlarının gündeme gelmesinin ardından üç günlük kısmi greve girmişti. Yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerden dolayı istihdamın azaltılmasının yanı sıra reddedilen ikramiye talepleri de sendika grevinin odağında yer almıştı.