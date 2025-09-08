Hyundai'den ABD uyarısı: Gitmeyin

Güney Koreli bir gazetenin haberine göre Hyundai Motor, önümüzdeki hafta ABD'ye iş seyahatine çıkacak olan personeline, zorunlu görülmedikçe seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.



Bu haberler, geçen hafta ABD'nin Georgia eyaletindeki bir Hyundai Motor üretim tesisine düzenlenen baskında yüzlerce Güney Koreli işçinin gözaltına alınmasının ardından geldi.



Hyundai Motor, Maeil Business Gazetesi'nin ismi açıklanmayan sektör kaynaklarına dayandırdığı habere ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.