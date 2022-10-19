İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-2023 İBB burs başvuruları)

İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce üniversite öğrencisi tarafından yoğun ilgi gören İBB burs başvuruları 16 Ekim tarihinde tamamlandı. Başvurularını yapan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İBB burs başvuruları 26 Eylül tarihinde başlayıp, 16 Ekim tarihinde sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte sonuçlar için gözler gelecek açıklamaya çevrildi.



İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

BURSLARDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?



Açık öğretimde okuyan öğrenciler



Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler



Ücretli değişim programında bulunanlar



25 yaşından büyükler



Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar



Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler



Yüksek lisans ve doktora öğrencileri