ntv.com.tr

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-2023 İBB burs başvuruları)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, başvuruda bulunan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Toplamda 75 bin öğrenciye verilecek olan burs başvuruları 16 Ekim'de tamamlandı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-2023 İBB burs başvuruları)

burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce üniversite öğrencisi tarafından yoğun ilgi gören İBB burs başvuruları 16 Ekim tarihinde tamamlandı. Başvurularını yapan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuruları 26 Eylül tarihinde başlayıp, 16 Ekim tarihinde sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte sonuçlar için gözler gelecek açıklamaya çevrildi.

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-2023 İBB burs başvuruları) - 1

BURSLARDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...