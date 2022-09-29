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İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitecek? (2022 İBB burs başvuruları)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları başladı. İBB tarafından üniversite öğrencilerine verilecek olan burs miktarı, binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Toplamda 75 bin öğrenciye verilecek olan burs başvurularının ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitecek? (2022 İBB burs başvuruları)

İBB burs başvuruları sürmeye devam ediyor. 26 Eylül tarihinde İBB tarafından başlatılan burs başvurularının, miktarı ve şartları sorgulanmaya başladı. Öte yandan İBB burs başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuruların ne zamana kadar devam edeceği araştırılıyor. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB 'GENÇ ÜNİVERSİTELİ' BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek. İBB resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan sonrası burs başvurularının nasıl yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Genç Üniversiteli Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitecek? (2022 İBB burs başvuruları) - 1

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 26 Eylül tarihinde başlayan burs başvuruları 16 Ekim tarihinde sona erecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitecek? (2022 İBB burs başvuruları) - 2

BURSLARDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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