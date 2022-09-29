İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitecek? (2022 İBB burs başvuruları)

İBB burs başvuruları sürmeye devam ediyor. 26 Eylül tarihinde İBB tarafından başlatılan burs başvurularının, miktarı ve şartları sorgulanmaya başladı. Öte yandan İBB burs başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuruların ne zamana kadar devam edeceği araştırılıyor. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır?



İBB 'GENÇ ÜNİVERSİTELİ' BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek. İBB resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan sonrası burs başvurularının nasıl yapılacağı belli oldu.



Buna göre; Genç Üniversiteli Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 26 Eylül tarihinde başlayan burs başvuruları 16 Ekim tarihinde sona erecek.



İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *



Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak



Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

BURSLARDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?



Açık öğretimde okuyan öğrenciler



Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler



Ücretli değişim programında bulunanlar



25 yaşından büyükler



Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar



Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler



Yüksek lisans ve doktora öğrencileri