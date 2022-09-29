İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitecek? (2022 İBB burs başvuruları)

İBB burs başvuruları sürmeye devam ediyor. 26 Eylül tarihinde İBB tarafından başlatılan burs başvurularının, miktarı ve şartları sorgulanmaya başladı. Öte yandan İBB burs başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuruların ne zamana kadar devam edeceği araştırılıyor. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İBB 'GENÇ ÜNİVERSİTELİ' BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek. İBB resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan sonrası burs başvurularının nasıl yapılacağı belli oldu.
Buna göre; Genç Üniversiteli Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 26 Eylül tarihinde başlayan burs başvuruları 16 Ekim tarihinde sona erecek.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
BURSLARDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri