İBB'den dar gelirli hanelere kentsel dönüşüm desteği

Riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri mali destek imkanına sahip olacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kiptaş, Kentsel Dönüşüm Mali Destek Protokolü imzaladı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kendilerine inşaat maliyetlerinin yüzde 40 ila yüzde 60'ı kadar mali destek vereceğimiz bir süreci başlatıyoruz. Hane halkı geliri 2 ya da 3 asgari ücret olan vatandaşlarımızın emekli olması durumunda ise kentsel dönüşüm mali destek oranı yüzde 45 ila yüzde 65'e kadar çıkabilecek." dedi.



Kiptaş'ın desteği ve İstanbul Yenileniyor projesiyle kentte riski yapıların yenilenmesi hedefleniyor.



Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, "Mali destek paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız riski yapılarını yenilemek için İstanbul Yenileniyor pltformundan tüm bilgileri edinip anahtar teslimine kadar olan tüm süreçleri buradan takip edebilirler." şeklinde konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümün seferberlik ruhuyla ele alınması gerektiğini belirtti. Riskli yapıların bir an önce dönüştürülmesi için tüm kurumlara iş birliği çağrısında bulundu.

