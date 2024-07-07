İBB'nin yerli tohum desteği

"DAHA DA ARTACAK"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hasadı gerçekleştirilecek olan 5 yerli buğday tohumunun Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri bakımından gerçekleştirilmiş tohumlar olduğunu belirtti.



Kentte tarım yapılan alanları 51 bin dekar artırdıklarını ifade eden İmamoğlu, "İlerleyen dönemde daha da çok artacak." dedi.