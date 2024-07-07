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İBB'nin yerli tohum desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iklim ve toprak şartlarına uyumlu yerli buğdayların deneme hasadını Silivri'de gerçekleştirdi. Projeyle birlikte yerli üretimin artırılması ve çiftçilere destek olunması hedefleniyor.

İBB'nin yerli tohum desteği

İstanbul'un toprak şartlarına uygun tohumlar ekildi.

Buğday tohumlarının hasadı Silivri Gazitepe Köyü'nde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin () tohum desteğiyle 2023 yılı hububat ekim döneminde gönüllü çiftçilerle 130 dekar alana 7 çeşit buğday, 82 dekar alana da 4 çeşit arpa ekimi yapıldı.

Proje kapsamında 2020'den beri 4 binden fazla çiftçiye destek olundu.

İBB'nin yerli tohum desteği - 1

"DAHA DA ARTACAK"

Başkanı , hasadı gerçekleştirilecek olan 5 yerli buğday tohumunun ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri bakımından gerçekleştirilmiş tohumlar olduğunu belirtti.

Kentte tarım yapılan alanları 51 bin dekar artırdıklarını ifade eden İmamoğlu, "İlerleyen dönemde daha da çok artacak." dedi.

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