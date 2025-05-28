IBM 8 bin kişiyi işten çıkarıyor

Yapay zeka bazı iş kollarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Teknoloji devi IBM, 8 bin personelini işten çıkarma kararı aldı.



İşten çıkarmalara rağmen IBM, şirketin yazılım geliştirme, pazarlama ve satış gibi departmanlarda daha fazla kişiyi işe alması nedeniyle işgücünün aslında arttığını söylüyor.



BusinessToday'in haberine göre, IBM'in yaklaşık 8 bin çalışanı işten çıkardığı ve iş kayıplarının çoğunun İnsan Kaynakları (İK) departmanında yoğunlaştığı bildirildi. Bu hamle, ABD merkezli teknoloji devinin yapay zekayı (AI) operasyonlarına, özellikle de arka ofis işlevlerine entegre etme yönündeki daha geniş çaplı çabalarının bir parçası olarak gerçekleşti.



Bu ayın başlarında IBM, yaklaşık 200 İK'cıyı, çalışan sorularına yanıt verme, evrakları işleme ve İK verilerini düzenleme gibi tekrarlayan idari görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanlarıyla değiştirdi. Bu yazılım odaklı aracılar asgari düzeyde insan denetimi gerektiriyor ve maliyetleri düşürürken verimliliği artırmak için tasarlandı.