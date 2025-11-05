IBM'den büyük işten çıkarma

IBM, yüksek kârlı yazılım segmentine odaklanmaya kayarken, bu çeyrekte işten çıkarmalar yapacağını ve bunun potansiyel olarak binlerce çalışanı etkileyeceğini duyurdu.

Şirket açıklamasında, "İş gücümüzü rutin olarak gözden geçiriyoruz ve zaman zaman buna göre yeniden dengeleme yapıyoruz. Dördüncü çeyrekte, küresel iş gücümüzün düşük tek haneli bir yüzdesini etkileyecek bir eylem gerçekleştiriyoruz" denildi.

CEO Arvind Krishna yönetiminde IBM, işletmelerin yapay zeka teknolojisini entegre etmesiyle, "Red Hat" bölümü aracılığıyla bulut hizmetlerine artan harcamalardan yararlanmak amacıyla yazılıma ağırlık verdi.