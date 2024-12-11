İç talep frene bastı

Sıkılaşan ekonomik koşulların iç talebe etkisi perakende satış verilerine yansıdı. Satışlardaki aylık artış yüzde 0,2 ile son 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İç talep frene bastı

Türkiye İstatistik Kurumu (), ekim ayı satış verilerini açıkladı.

Buna göre perakende satış hacmi ekimde yıllık yüzde 15 artarken aylık yüzde 0,2 ile beş ayın en düşük satış hacmine işaret etti.

Söz konusu veri bir önceki ay yüzde 2,5 artış göstermişti.

Ticaret satış hacmi ise aynı dönemde bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Yıllık artış ise yüzde 7,2 oldu.

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