İçecek devinden 18 milyar dolarlık satın alma

Wall Street Journal'ın yaptığı haberde, Keurig Dr Pepper'ın Hollandalı kahve şirketi JDE Peet's'i satın almak için yaklaşık 18 milyar dolarlık bir anlaşmaya yakın olduğunu bildirdi.



Raporda, şirketlerin birleşmenin ardından içecek ve kahve birimlerini ayırmayı planladığı belirtildi.



Reuters haberi hemen doğrulayamadı. Keurig Dr Pepper ve JDE Peet's ise yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.



LSEG verilerine göre, L'Or, Tassimo ve Douwe Egberts markalarıyla bilinen JDE Peet's'in piyasa değeri yaklaşık 15 milyar dolar, Keurig Dr Pepper'ın değeri ise yaklaşık 50 milyar dolar.



JDE Peet's, satış büyümesinin zaten yüksek olan kahve fiyatlarına rağmen gerçekleşmesi sayesinde, konsensüsün üzerinde bir performans göstererek 709 milyon Euro (831,09 milyon dolar) tutarında altı aylık düzeltilmiş faaliyet karı açıkladıktan sonra geçen ay yıllık tahminlerini yükseltti.



Keurig Dr Pepper, geçen yıl enerji içeceği üreticisi Ghost'un yüzde 60 hissesini 990 milyon dolara satın almış, geri kalanını ise 2028'de satın alarak ferahlatıcı içecek portföyünü zenginleştirmeyi planlamıştı.