İçi altın dolu 6 katlı bina: İşte ultra zenginlerin yeni kasası

Küresel piyasalarda artan belirsizlik, ultra zenginleri yeni güvenli limanlar aramaya yöneltti. Bu süreçte, fiziksel altına olan talep ciddi şekilde artarken, Singapur zenginlerin gözdesi haline geldi. Singapur’un merkezine yakın bir noktada yer alan, altı katlı ve oniks kaplı “The Reserve” adlı tesis, sıkı güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor. Çelik kapılar ardında yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde altın ve gümüş külçeleri saklanıyor. Tesiste ayrıca, üç kata kadar yükselen binlerce özel kiralık kasa bulunuyor. Tesisin kurucusu Gregor Gregersen, 2024’ün ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla kıymetli metallerin saklanması için verilen siparişlerin yüzde 88 arttığını belirtti. Aynı dönemde altın ve gümüş satışları ise yüzde 200 artış gösterdi. Gregersen, bu yükselişin arkasında “küresel huzursuzluk” olduğunu vurguladı. “Yüksek gelirli müşteriler, tarifelere ve jeopolitik risklere bakıyor. Dünyanın değiştiğini görüyorlar,” diyen Gregersen, Singapur’un bu belirsizlik ortamında güvenli bir yargı alanı olarak öne çıktığını ifade etti. Fiziksel altın, yatırımcılar için giderek daha cazip hale gelirken, Gregersen yeni siparişlerin yüzde 90’ının Singapur dışından geldiğini belirtti.

"FİYATLAR REKOR KIRIYOR"



Altın, son aylarda art arda rekor seviyelere ulaşırken, özellikle ABD-Çin gerilimi ve küresel varlık satışlarının neden olduğu dalgalanmalarla güvenli liman özelliğini perçinledi.



Spot altın fiyatları şu anda ons başına 3 bin 346 dolar seviyesinde ve bazı piyasa uzmanlarına göre önümüzdeki yıl bu rakam 5 bin dolara kadar çıkabilir.



Fiziksel altına yönelimin bir başka nedeni ise “karşı taraf riski”. 2023’te yaşanan Silicon Valley Bank krizi sonrası, yatırımcılar artık somut varlıklara yöneliyor. MKS Pamp’ten Nicky Shiels, fiziksel altının bu tarz riskleri sınırladığını belirtiyor.



Dünya Altın Konseyi Baş Piyasa Stratejisti John Reade ise, bazı yatırımcıların altınlarını bankacılık sistemi dışında tutmayı tercih ettiğini, çünkü sistemin sağlığına dair endişeler taşıdıklarını söyledi.



NEDEN SİNGAPUR?



Singapur’un siyasi ve ekonomik istikrarı, onu altın saklamak için cazip hale getiriyor. “Doğu’nun Cenevre’si” olarak anılan şehir devleti, güvenli yargı yapısı, konumu ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor.



Dubai merkezli danışmanlık şirketi Millionaire Migrant’ın kurucusu Jeremy Savory, müşterilerinin altınlarını Singapur, İsviçre ve Dubai’deki kasalara taşıdığını söyledi. Özellikle Lübnan, Mısır ve Cezayir gibi finansal sistemine güven duyulmayan ülkelerden gelen yatırımcılar, varlıklarını yurt dışına çıkarmaya daha istekli.



Savory’ye göre, Singapur’un geçiş merkezi olması, yatırımcılara hem güvenli saklama hem de kolay erişim avantajı sağlıyor:

“Bankaya yatırabilir, altınınızı orada saklayabilirsiniz ama aynı zamanda bir geçiş merkezi olduğu için kolayca erişebilirsiniz. İsviçre’nin kaybettiği yeri burası kazandı.”



Dubai de benzer bir merkez olarak öne çıksa da, süreçte daha fazla evrak gerektirmesi, bazı yatırımcılar için caydırıcı olabiliyor.