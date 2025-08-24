İçki şirketleri düşünüyor... Alışkanlıklar değişti

Gallup'un yakın zamanda yaptığı bir ankete göre, içki içme yaşındaki Amerikalıların yalnızca yüzde 54'ü bugün alkol tüketiyor. Bu oran, anketin 1939'da başlamasından bu yana en düşük oran oldu. İçki içenler bile neredeyse yarı yarıya daha az içiyor.



ABD'de içki tüketimi azalıyor ve alkol tüketimiyle ilgili kültürel çağrışımlar değişiyor. Gallup'a göre, içki içmenin sağlığa zararlı olduğunu düşünen Amerikalıların sayısı 2016'dan bu yana her yıl artıyor.



Bu değişiklikler ülkenin en büyük alkol üreticilerine zarar veriyor ve onları, birçok uzmana göre tütün benzeri bir değişimin ilk aşamaları olabilecek duruma uyum sağlamanın yollarını bulmaya zorluyor.



Coors üreticisi Molson Coors'un ( TAP ) son kazanç görüşmesinde bir analist şu soruyu sordu: Tüketici davranışları iyileşmeden önce kötüleşebilir mi? Yoksa dağıtımcı herhangi bir yükseliş sinyali mi görüyordu?



CEO Gavin Hattersley, "Açıkçası, tüketici güveninde veya davranışlarında genel bir iyileşme görmedik" dedi.



BİLANÇOLAR KÖTÜ GELDİ



Ülkenin içki devleri son kazançlarını açıkladıklarında, genel olarak hacim büyümesinde yavaşlamalar olduğunu bildirdiler. Sektörün en büyük isimleri arasında yer alan Molson Coors ve Corona dağıtımcısı Constellation Brands ( STZ ), sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 3,3'lük hacim düşüşleri kaydederek en büyük darbeyi aldı.



Anheuser-Busch ( BUD ) ve Sam Adams'ın ana şirketi Boston Beer Company ( SAM ) ise sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 0,8'lik bira hacmi düşüşüyle ​​biraz daha iyi performans gösterdi.



Bottle Raiders Pazarlama Başkan Yardımcısı Amanda Paul-Garnier, "Sektör, hiçbir zaman bugün olduğu kadar büyük bir baskıyla karşılaşmamıştı" dedi.