ntv.com.tr

İcra düzenlemesinde yeni ayrıntılar

Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlanan pakete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

Haberler - NTV Haber 26.08.2022 - 12:40 | Son Güncelleme : 26.08.2022 - 12:46

İcra düzenlemesinde yeni ayrıntılar

Son dakika haberi! 

Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.

Dar gelirli 9 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasfiye edileceği önceki gün açıklanmıştı. 

Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek pakete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre; ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek.

Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

İlişkili Haberler

İcralık borçlar için devlet desteği: Elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları silenecek mi? (Destek paketinin ayrıntıları belli oldu)

İcralık borçlar için devlet desteği: Elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları silenecek mi? (Destek paketinin ayrıntıları belli oldu)

2 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLARI KAPSIYOR

Yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek.

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN?

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...