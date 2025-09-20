İcra ve iflas kanunu değişiyor: Maaş haczine düzenleme

İcra ve iflas kanunu değişiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir beklenen icra ve iflas kanunu reform paketinin tamamlandığını duyurmuştu.



Paketteki ayrıntılar da belli olmaya başladı. Tasarı, hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyan birçok düzenleme içeriyor.

ASGARİ ÜCRETE EN FAZLA YÜZDE 10 HACİZ UYGULANABİLECEK



Düzenlemeyle birlikte hacizde borçlunun kazandığı ücrete göre kesinti olacak. Borçlunun kazancı hesaplanırken de asgari ücret baz alınacak. Mevcut düzenlemede maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor.



Yeni taslakta asgari ücret maaşına en fazla yüzde 10, asgari ücretin iki katıysa yüzde 20 maaş haczi uygulanabilecek.

KRİPTO PARA HACİZ KAPSAMINDA



Düzenlemeyle birlikte haczedilebilecek mallar listesi de netleşti.



Taslakta özellikle konut hacizleri, kişisel eşyaların korunması gibi borçlu lehine düzenlemeler öne çıkıyor. Borçlunun temel yaşam standardının korunması amaçlanırken; kripto varlık ve menkul kıymetler haciz kapsamına giriyor.

