İcralık borçlar nasıl tasfiye edilecek? Hangi borçlar silinecek? İcra affı ne zaman olacak?

TBMM'ye sunulacak düzenleme ile 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Devlet, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları da üstlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de karara bağlanan dar gelirlilere yönelik destek paketi ile 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.

KAÇ LİRALIK BORÇLAR KAPATILACAK?

Yapılacak düzenlemeye göre, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak göstererek vergiden düşecek. Böylece, bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.



Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

HANGİ BORÇLAR KAPATILACAK?

Yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek. Destek paketi iki aşamalı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

Devlet elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi borçları üstlenecek. Devletin, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları üstlenmesi bekleniyor.

Düzenlemeyi ilk duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olmuştu.Nebati, Twitter hesabı üzerinden 2 yeni çalışma hakkında yaptığı açıklamada, “Bizler; gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

NEREYE MÜRACAAT EDİLECEK?

2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları için başvurmaya gerek kalmadan otomatik olarak sistemden düşmesi planlanıyor.



KAÇ KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR?

Düzenlemenin 6 milyon vatandaşı kapsadığı tahmin ediliyor. Elektrik veya doğalgaz borcu olanların sayısı konusunda yakın tarihli bilgi olmamasına rağmen, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, Meclis'e sunulan önergeye verdiği yanıtta, 2020'de toplam 2 milyon 930 bin 957 elektrik abonesinden (mesken) ve toplam 1 milyon 989 140 doğal gaz abonesinden (konut) abonelik işlemleri nedeniyle güvence bedeli tahsil edildiğini belirtti.

Dönmez, toplam 46 milyon 81 bin 856 elektrik ve 16 milyon 846 bin 604 doğal gaz abonesi içinde 2020'de zamanında borç ödenmemesi nedeniyle güvence bedeli mahsubu yapılan elektrik abone (mesken) sayısının 185 bin 408 ve doğal gaz abone (konut) sayısının ise 617 bin 942 olduğunu açıklamıştı.



Dönmez, borçları nedeniyle elektriği ve doğalgazı kesilen ya da abonelikleri iptal edilen abonelerle ilgili sayısal verileri de şöyle açıklamıştı:

"Türkiye'de 2020 yılı sonu itibariyle; üretilen 320 milyon 802 bin 228 elektrik faturasından (mesken), sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen elektrik abonelerinden (mesken) yüzde 0,92'sinde geçici kesinti uygulanırken yüzde 0,03'ünün sözleşmesi feshedilmiştir. Üretilen 169 milyon 575 bin 739 doğal gaz faturasından (konut), sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen doğal gaz abonelerinden yüzde 0,43'ünde geçici kesinti uygulanırken yüzde 0,03'ünün sözleşmesi feshedilmiştir. Mevzuatı kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelere tekrar elektrik ve doğal gaz arzı sağlanmıştır."