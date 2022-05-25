IEA Başkanı Birol'dan Davos'ta kömür uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Dünya Ekonomi Forumu'nda enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin küresel enerji arzını aksattığını ve bu nedenle dünyanın global bir enerji krizi içerisinde olduğunu ifade etti.

Enerji Ajansı Başkanı, mevcut durum nedeniyle kömüre karşı eğilim oluşabileceğini belirtirken, "Kömüre yapılan yatırımlar iklimin geleceğini tehlikeye atar" uyarısında bulundu.

"BAZI ÜLKELERDE PANİK VAR"



Uluslararası piyasalarda artan enerji fiyatlarının iklim hedeflerinin riske atılmasına neden olmaması gerektiğine işaret eden Birol, "Benim devlet başkanlarına yaptığım konuşmada söylediğim şuydu; kömüre çok ciddi bir eğilim gelebilir. Şu andaki mevcut durumda. Bazı ülkelerde bir panik durumu var. Kömüre ilişkin yatırımlar iklim hedeflerine ulaşmamızı etkileyebilir. O bakımdan dikkatli olmak gerekir" diye konuştu.

İklim hedeflerinin son derece önemli olduğunu belirten Birol, "Kömüre yapılan yatırımlar iklimin geleceğini tehlikeye atar" uyarısında bulundu.

Gelişmekte olan ekonomiler için enerji talebinin karşılanmasının zaruri olduğunu belirten Birol, "Türkiye'nin ve Hindistan'ın durumu Avrupa'dakilerden daha zor. Enerjimizin büyük bir kısmını ithal ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki fiyat artışlarının esas nedenine de değinen Birol, "Uluslararası piyasalardaki gelişmeler. Ben Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi kısa sürede bu sorunlara çözüm bulunabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye dünya enerji piyasalarını belirleyen bir ülke değil. Dünya enerji piyasalarının Türkiye'deki gelişmeleri belirleyen bir yön var. O yüzden Türkiye'de enerji fiyatlarının dünyaya paralel olarak yüksek seviyede kalacağını düşünüyorum. Ama ileride Türkiye'nin yenilenebilir ve nükleerde attığı ve atacağı adımlar, Türkiye'nin bağımlılığını bir nebze azaltacaktır. Bu bizim dışa olan bağımlılığımızı azalttığı gibi ekonomimizi daha dirençli hale getirecektir" dedi.

