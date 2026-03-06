IEA Başkanı Birol'dan kritik petrol açıklaması. "Stoklar gerektiğinde kullanılır"

Birol, Brüksel temasları kapsamında Türk gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası gündemde en önemli konunun Orta Doğu'daki savaş olduğunu anımsatan Birol, "Şu anda Orta Doğu'da savaşa dahil olan ülkeler, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve tabii ki İran'a baktığımız zaman bunların toplam dünya petrol üretimindeki payı 3'te 1'e yakın. Yani 30 milyon varillik günlük üretime sahip bir bölge." dedi.



“SORUN PETROL OLMAMASI DEĞİL, TAŞINAMAMASI”

Birol, petrol piyasalarında en büyük sorunun üretim olmadığına, mevcut petrolün boğazlardan geçememesi olduğuna işaret ederek, "Yani sorun petrolün olmaması değil, taşınamaması. Bu önemli. Dünyada çok fazla petrol var. Petrolün yokluğu, diye bir sorun yok. Geçmişte mesela petrol krizi olduğu zaman, petrol yoktu. Burada öyle değil. Burada lojistik bir sorunla karşı karşıyayız. Yoksa üretimden gelen bir sorunla karşı karşıya değiliz." dedi.

Bölgeye enerji açısından en fazla bağımlılığın Asya ülkelerinde olduğunu anlatan Birol, sorunun çözülmesi için birçok bölge ülkesinin çeşitli alternatifler üretmeye çalıştığını ifade etti.

Birol, "Uluslararası Enerji Ajansı'nın çok yüksek petrol stokları var. Bu petrol stokları doğal afetler veya politik bir gerilim olduğu zaman gerektiğinde piyasalara verip, piyasaların rahatlamasını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



“ŞU AN STOKLARI PİYASAYA SÜRME KARARIMIZ YOK”

Şu an için IEA'da petrol stoklarını kullanmaya yönelik bir karar olmadığını vurgulayan Birol, "Bütün opsiyonlar masada. Şu an itibariyle stokları piyasaya sürme konusunda bir kararımız yok." diye konuştu.

Birol, petrol ve doğal gaz fiyatlarının savaş öncesine kıyasla yükselmesine ilişkin, "Eğer siyasi veya askeri bir çözüm bulunursa bunların hepsi normal seviyelere girecek. Çünkü ortada esasında bir gaz ya da petrol sorunu yok. Ortadaki sorun o gazın oradan bu askeri saldırılardan gelememesinden kaynaklanıyor." dedi.



“ÇÖZÜM ÇIKIP ÇIKMAYACAĞINA BAKACAĞIZ”

IEA'nın elindeki stokları ne zaman kullanmayı planladığına ilişkin bir soru üzerine Birol, şunları söyledi:

"Fiyatlar 80 dolarlar civarında, daha da artabilir. Şu anda hala çok fazla petrol var. Suudi Arabistan'la görüştüm, onlar alternatif çözümler bulmaya çalışıyor. Büyük bir boru hattıyla petrolü başka bir yere getirmeye çalışıyorlar. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın başka petrol üreticisi ülkelerinde ve dünyanın her tarafında depoları var. Onları şimdi piyasaya çıkartacaklar. Bütün bunlara bakacağız. Bunlardan bir çözüm çıkıyor mu, çıkmıyor mu diye. Çünkü bizimkisi baya bir bazuka, yani onu zamanında kullanmak istiyorum. Onun için biraz da herhalde bekleyeceğiz."