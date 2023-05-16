IEA, küresel petrol talebi tahminini artırdı

IEA'nın bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 2 milyon 200 bin varil artışla 102 milyon varile ulaşması bekleniyor.



Talebin, OECD bölgesinde geçen yıla göre 349 bin varil artışla günlük 46 milyon 300 bin varil, OECD üyesi olmayan ülkelerde ise 1 milyon 860 bin varil artışla günlük 55 milyon 710 bin varil olacağı hesaplanıyor.



Küresel petrol talebi yılın ilk aylarında OECD ülkelerinde zayıf seyretti ancak dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan Çin’in ekonomisindeki istikrarlı büyümeye bağlı olarak beklentilerin üzerinde bir artış trendine girdi. Ülkenin petrol tüketimi martta günlük 16 milyon varil artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Küresel ekonomik görünüm bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntılar ve faiz artırımlarıyla son zamanlarda olumsuz bir seyre girdiği belirtilen raporda, krizin etkilerinin kısa dönemli değil uzun dönemli olacağı ve enflasyonla mücadele için bankaların uyguladığı sert faiz kararlarında sona gelindiği beklentilerine işaret edildi.



KÜRESEL PETROL ARZI AZALDI



Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 230 bin varil azalarak yaklaşık 101 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Kanada'nın batısında yer alan Alberta eyaletinde 6 Mayıs'ta başlayan, ardından British Columbia bölgesine sıçrayan orman yangınları ve OPEC+ üretim kesintileriyle bu düşüşün mayısta 1 milyon varili bulabileceği belirtildi.



OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise nisanda bir önceki aya göre 310 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 850 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 360 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay yaklaşık 34 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşti.



OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük 80 bin varil artarak yaklaşık 66 milyon 910 bin varil oldu.

