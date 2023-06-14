IEA, küresel petrol talebindeki artış tahminini yükseltti

IEA'nın bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 2 milyon 450 bin varil artarak 102 milyon 250 bin varille rekor seviyeye ulaşacağı öngörülüyor. Bir önceki raporda bu miktar günlük 102 milyon 10 bin varil olarak tahmin edilmişti. Böylece bu yıl için küresel petrol talebi tahmini günlük 240 bin varil yukarı yönlü revize edildi.



Talebin, OECD bölgesinde geçen yıla göre 290 bin varil artışla günlük 46 milyon 240 bin varil, OECD üyesi olmayan ülkelerde ise 2 milyon 160 bin varil artışla günlük 56 milyon 10 bin varil olacağı hesaplanıyor.



Nisanda talebin günlük 16 milyon 300 bin varille tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Çin'de, bu artışın hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.



OECD bölgesinde talep, imalattaki mevcut durgunluk nedeniyle zayıf kalırken, bu yıl küresel petrol talebinde beklenen artışın yüzde 90'ının OECD dışı ülkelerden geleceği öngörülüyor.



Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise günlük yaklaşık 103 milyon 110 bin varil seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.



KÜRESEL PETROL ARZI AZALDI



Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay, önceki aya göre yaklaşık 660 bin varil azalarak 100 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşti.



OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise mayısta bir önceki aya göre yaklaşık 400 bin varil azalarak 28 milyon 500 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay 33 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşti.



OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük yaklaşık 200 bin varil azalarak 66 milyon 800 bin varil oldu.

