İflas eden şirketten eski CEO'ya "milyar dolarlık dolandırıcılık" davası

İflas eden First Brands, pazartesi günü eski CEO’su Patrick James’e dava açtı. Şirket James'i şirketi iflasa sürükleyen dolandırıcılıkları organize etmekle suçladı.

Teksas Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, James’in “First Brands’den yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dolar zimmetine geçirdiği” ve bu paralarla kendisini ve ailesini zenginleştirdiği iddia edildi.

James’in avukatı sessizliğini korurken, dava otomotiv sektöründe özel kredi piyasasındaki şeffaflık endişelerini de yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan Şirket, James’in en az 2,3 milyar dolarlık sahte veya tahrif edilmiş faturalara dayanan borç oluşturduğunu, ayrıca aynı teminatı iki kez gösteren finansman işlemleri yaptığını öne sürdü.

First Brands, 2018–2025 yılları arasında James’in kendisine veya bağlı şirketlerine yüz milyonlarca dolar aktardığını, bu transferlerin büyük bölümünün 2023–2025 döneminde gerçekleştiğini belirtti.

Ohio merkezli şirket, filtre, fren ve aydınlatma sistemleri üretiyor. James, geçen ay CEO’luk görevinden istifa etmişti. İflasın ardından şirket, bilanço dışı finansman yapısını incelemek üzere bağımsız yöneticilerden oluşan bir komite kurdu.

James’in, mahkemeden mali uygulamaları araştıracak bir mütevelli atanmasını destekleyen bir başvuruda bulunduğu da kaydedildi.

First Brands, borç verenlerin finansal raporlardaki usulsüzlükleri fark etmesinin ardından Eylül ayında iflas koruması talebinde bulunmuştu.