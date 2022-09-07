Ifo: Almanya‘da her iki şirketten biri, gelecek 3 ayda fiyatları artırmayı planlıyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şirketlerin fiyat beklentilerine yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.



Buna göre, ağustosta Almanya’daki şirketlerin yüzde 47,5’i gelecek 3 ayda fiyatlarını büyük ölçüde artırmak istediklerini belirtti. Temmuz ayında bu oran yüzde 47,6 olarak kayıtlara geçmişti.



Söz konusu oran gıda sektöründe ise Temmuz'daki 99,4 puandan ağustosta 96,8 puana geriledi.



Özellikle hazır giyim üreticilerinin yüzde 89,2’sinin gelecek aylarda fiyatları yükseltmeyi planlaması dikkati çekti.



'NE YAZIK Kİ ENFLASYON DALGASININ SONU GÖRÜNMÜYOR'



Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ne yazık ki enflasyon dalgasının sonu görünmüyor.” İfadesini kullandı.



Şu ana kadar, Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak elektrik ve doğal gaz fiyatlarında keskin artışların yükünü enerji tedarikçilerinin üstlendiğini ve müşterilerine yalnızca küçük bir kısmını yansıttığını vurgulayan Wollmershauser, “Bu durumun önümüzdeki aylarda değişmesi ve çift haneli enflasyon oranlarına yol açması muhtemel. Bu, tüketicilerin tüketimlerini azaltacağı ve genel ekonomik üretimin yılın ikinci yarısında daralacağı anlamına geliyor.” ifadesini kullandı.



Öte yandan, Almanya'da, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.



Bu arada, enflasyona karşı 9 avroluk toplu taşıma bilet uygulaması ve yakıtta vergi indirimi gibi hükümet önlemleri Ağustos sonunda sona erdi.



Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.



Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova’nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.



Doğal gazın aylık vadeli satış fiyatı 25 Ağustos'ta megavatsaat başına 300 avronun üzerine çıkmıştı.



Almanya'da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, Rusya'nın doğal gaz arzını kısmasıyla 29 Ağustos'ta ilk kez 1.000 avroyu aşmıştı.



Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.



Bunun için Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde yüksek doğal gaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için fatura desteği ve tasarruf gibi çeşitli tedbirlerin yanı sıra Almanları mümkün olduğunca fazla enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

