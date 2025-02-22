İftar menülerinin fiyatı belli oldu

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı.



Önümüzdeki hafta 1 Mart'ta başlayacak 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişinin, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemekte de hareketlilik oluşturması bekleniyor.



Diğer aylarda özellikle öğlen saatlerinde görülen yoğunluğun, iftar vaktine kayması bekleniyor.



Öğle yemeği kaybını Ramazan kumanyaları ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacaklarını belirten sektör temsilcileri, özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisinde olduklarını açıkladı.



RAMAZAN KUMANYALARI KAÇ LİRA OLACAK?



Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, Ramazan kumanyalarının fiyatının aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında olacağını açıkladı.



Ramazan'a özel kumanyalar undan yağa, makarnadan pirince kadar bir ayda tüketilebilecek ürünlerden oluşacak.



İŞTE İFTAR MENÜLERİNİN FİYATI



Bozdağ, Ramazan'a özel iftar menüleri ile ilgili de bilgi verdi.



Buna göre normal şartlarda 150-200 lira olan 4 kap yemek, iftariyeliklerle birlikte 380-420 lira aralığında verilecek.



Paket servisler için fiyatlar 550-600 liraya kadar yükselecek.



Çadırlarda ya da bahçelerde masaya servis edilecek iftar yemeklerinde ise menü fiyatı 650-1000 liraya kadar çıkacak.



Menülerde çorba, etli yemek, pilav, tatlı, yerli içecek ve iftariyelikler yer alacak.