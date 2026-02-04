İftar sofralarının gözdesi hurma Ramazan'a hazırlanıyor. Ramazanda hurma ne kadar olacak?

Kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları, ramazan ayında temel gıda maddelerinde fiyatlarda artış yapmayacaklarını açıkladı. 1994 yılından beri hayata geçirilen bu uygulamada her yıl ramazan ayı öncesi fiyatlar donduruluyor.

Söz konusu sabit fiyat uygulaması ile tüketicilerin alım gücünü desteklemeyi ve piyasada dengeli bir fiyat ortamına katkı sunmayı amaçlıyor.

AYTOP Gıda Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çobanoğlu da kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve kuru üzüm gibi ürünlerde fiyatları sabitlediklerini, fiyatların genel olarak yükselmediğini dile getirdi.

Çobanoğlu, hurma fiyatlarına da değindi. Hurma fiyatları ürünlerin kalitesine bağlı olarak şekilleniyor. En iyi hurmanın kilosu 900 lira, uygun fiyatlı hurma 100-150 lira arasında. Kudüs ve Medine hurması da 300 lira ile 650 lira arasında değişiyor.