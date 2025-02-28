İftar sofrası yüzde 46 daha pahalı!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Ramazan ayı temel mutfak harcaması araştırmasının sonuçlarını yayınladı.



Buna göre İstanbul’da temel ürün gruplarında, 2024 Ramazan’ında mutfak harcamaları 7 bin 249 lira tutarken, bu maliyet hazırlıkları süren 2025 Ramazan ayında 10 bin 565 liraya yükseldi. Yıllık artış yüzde 45,75'i buldu.



Mercimekte yüzde 51,61, kırmızı ette yüzde 55,10'luk fiyat artışı kaydedildi. Ayçiçek yağındaki artış yüzde 62,28 olarak ölçüldü.



En yüksek maliyet farkı yüzde 121,79 ile kahvede gerçekleşti, en düşük farksa yüzde 9,75 ile salçada kaydedildi.