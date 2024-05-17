İGDAŞ halka arz iddiası: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bürokrata tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ'ı halka arz yoluyla özelleştirmeyi planladığı iddia edildi.



İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, Bloomberg'e yaptığı açıklamasında, Belediye Meclisi'nde CHP’nin çoğunluğu elde etmesinin, İGDAŞ’ın halka arzı da dahil olmak üzere fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını söylemişti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Vural'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bir kere bir bürokratın haddini aşan bir açıklaması olmuş. Bir kere İGDAŞ'ın özelleştirilmesiyle ilgili geçmişten gelen bir meclis kararı var. Halka arz özelleştirme anlamına gelir mi? Tam anlamıyla gelmez. Halka arz mümkün müdür? Mümkündür. Ama bu konular bürokrat arkadaşımızın gündemi değildir." ifadelerini kullandı.



Roma'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Bunlar toplumda tartışılır ve o çerçevede ele alınır. Toplumcu ve kamucu anlayışla bunların finansal zeminde halkçı uygulamaları vardır. Geliştirebilir. Gündemimizde yok mudur? Hayır, vardır. Ama bu konu henüz masamızda bir müzakere sahasına bile oturmuş değildir." şeklinde konuştu.



Vural, halka arz ile özelleştirme yöntemiyle 10 milyar dolara kadar değerleme ile gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. İspark, Hamidiye su ve Halk Ekmek'in de potansiyel varlıklar olduğunu belirten Vural, İGDAŞ'ın ardından sıranın İspark'a gelebileceğini ifade etmişti.