İhraç edilen 4 ürün geri döndü: Limitleri aşan ilaç ve bakteri tespit edildi!

Kuru incir, asma yaprağı, susam ve limon... Bu yılın ilk günlerinde Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilen 4 ürün gümrükten döndü. Diğer bir ifadeyle iade edildi.



Gerekçe bu ürünlerde tespit edilen pestisit, aflatoksin ve salmonella gibi sağlığı tehdit eden tarım ilacı ve bakteriler.



Denetimlerin artırılmasını isteyen gıda mühendisi Nurten Sırma, "2024'te yapılan 4850 bildirimin 434 tanesi Türkiye menşeyli. Bunun 133 tanesi pestisit olarak tespit edilmiş. Bu uygunsuzluklar devam ettiği sürece şunu görebiliyoruz. Yurtiçinde aksayan bir durum var. Etkin pestisit kullanımından kaynaklı olabilir. Denetim sayısı artırılması bir yaptırım olabilir." diye konuştu.



TARIM İLACINDA KANSER RİSKİ Aslında tarım ilaçları dünya genelinde zararlılara karşı yaygın olarak kullanılıyor ancak bu ilaçlar doğru kullanılmadığı takdirde ürünlerin üstünde kalarak birçok hastalığa neden oluyor.



Prestit ve salmonelleli gıdalar konusunda uyarıda bulunan Sırma, "Pestisit hem yığılma hem yıkılma yapıyor. Özellikle çocuklarda büyümeyi ve yetişmeyi etkiliyor. Yetişkinlerde meme kanseri ve prostat kanseri, üreme konusunda olumsuz etkileri var. Salmonelle gıda zehirlenmesine neden verecek bir bakteri olduğunu söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

