İhracat ikliminde ılımlı güçlenme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubat ayında 51,1’e yükselerek ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste ikinci ay iyileşmeye işaret etti. Endeks, ocak ayında 50,6 seviyesinde kaydedilmişti.



İSO'dan yapılan açıklamaya göre ABD ve bazı Avrupa ekonomilerinde büyümenin hızlanmasına bağlı olarak, Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşulları 2024 ilk çeyrek ortası itibarıyla iyileşmeyi sürdürdü. Ortadoğu, talep artışının ana kaynaklarından biri olmaya devam etti.



İhracat iklimindeki güçlenme ılımlı olmakla birlikte geçen yılın haziran ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Şubat ayı verileri, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde arttığına işaret etti. Bu ülkede büyüme hızı son sekiz ayın en yüksek düzeyine ulaştı.



AVRUPA'DA GENİŞLEME HIZLANDI



Avrupa'nın birçok önemli ihracat pazarında genişleme hızlandı ve zayıf bir dönemin ardından toparlanma sinyalleri devam etti. Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’da üretim artışı şubatta ivme kazandı.



Diğer yandan, Almanya ve Fransa’da ekonomik aktivite belirgin bir şekilde daralmaya devam etti. Türk imalat sanayi ihracatındaki ağırlığı yaklaşık yüzde 13 olan bu iki ekonomide devam eden zayıflık, ihracat iklimindeki genel iyileşme görünümünü sınırlıyor.



EN HIZLI ARTIŞ BAE'DE KAYDEDİLDİ



Veri setine yeni eklenen ve ihracat pazarının yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturan Romanya’da imalat sanayi üretimi bir önceki ayda olduğu gibi şubatta da keskin düşüş gösterdi. Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde ekonomik aktivitenin en hızlı artış kaydettiği ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.



Söz konusu büyüme Haziran 2019’dan bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, Suudi Arabistan ve Katar’da üretim artışı hız kazanırken Mısır ve Lübnan’da daralma gözlendi. Rusya’da üretim son 13 ayın en düşük hızında olmakla beraber Şubat ayında artmaya devam etti. Diğer BRIC ekonomileri de ilk çeyrek ortasında genişleme bölgesinde kalmayı sürdürdü."