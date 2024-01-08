İhracat ikliminde sınırlı toparlanma

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi aralık ayında 49,7 seviyesine yükseldi ancak üst üste beşinci ayda da eşik değer olan 50'nin altında kaldı.



Endekste 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.



İSO verilerine göre endeks Kasım'daki 48,5 seviyesinden 49,7'ye yükselerek 50'nin altında kalmasına rağmen eşik değere yakın gerçekleşerek ihracat pazarlarındaki talep koşullarında büyük bir değişim olmadığına işaret etti.



Euro Bölgesi'nde devam eden ekonomik zayıflık genel anlamda ihracat iklimini olumsuz etkiledi.



Türk imalat sektörü ihracatının en büyük on pazarından yedisinin bulunduğu Avrupa'da, İspanya, İrlanda ve Yunanistan hariç tüm pazarlarda aralık ayında daralma kaydedildi.