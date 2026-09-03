İhracat rekoru kırıldı
03.09.2026 11:23
Son Güncelleme: 03.09.2026 11:25
Anadolu Ajansı
İhracat yükselişini sürdürüyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız rekor kırdı 23 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.
İhracat rakamlarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. Bolat, Ağustos ayında ihracat ın 23,5 milyar dolarla rekor kırdığını söyledi.
Bolat “Ağustos ayında cari işlemler dengesinde fazla verileceği öngörülmektedir” ifadesini kullandı.
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