İhracat verilerinde yeni sistem

Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi..



Yılbaşından itibaren ihracat verilerinin derlenmesinde şirketlerin üretim yerleri de dikkate alınacak.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ihracat verilerinin oluşturulmasında üretim yeri bazlı bir veri seti oluşturulduğu belirtildi.



Yeni sistemle amaç illerdeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek. Böylece dış ticaret firması aracılığıyla yapılan ihracatın üretimin yapıldığı ilde kaydedilmesi sağlanacak.



Verilerin sene başından itibaren geçici olarak Ticaret Bakanlığı “Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni”nde yayımlanması planlanıyor. Bu kapsamda elde edilen istatistikler, il, ürün, ülke ve benzeri detaylı analiz imkanı elde edilecek.



Çalışmanın il bazlı, bölgesel politikaların veriye dayalı belirlenmesine katkı sağlaması da hedefleniyor.