İhracat yüzde 9,3 düştü

İhracat rakamlarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Mayıs ayında resmi tatilin çok olması ve çalışma günlerinin az olmasından dolayı ihracatta düşüş yaşandı.

Bakan Bolat "Mayıs ayında yüzde 9,3 azalış ile 22.5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık" dedi.

Bolat "Mayıs ayı ihracatında günlük ortalama ihracatımız 1.3 milyar dolara geldi. 6 iş günü kaybının takvim etkisi Mayıs ayında 4,5 milyar dolarlık bir ihracat azalması olarak hesaplandı. Dış ticaret açığımız ilk beş ay itibariyle 42.7 milyar dolarda kaldı." ifadesini kullandı.