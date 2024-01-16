İhracatçılar uyardı: İstihdam kaybı yaşanabilir

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin 2023 ihracatı ve 2024 beklentileriyle ilgili düzenlediği toplantıda, "İhracatçılar olarak 2024'te beklentimiz rekabet edebileceğimiz ekonomi politikalarının ortaya konulması" ifadelerini kullandı.



Maliyet artışları ile kur artışının paralel gitmesini beklediklerini vurgulayan Gültepe, "Bu yıl bazı sektörlerimiz yüksek maliyetler nedeniyle geçen yıl olduğu gibi fiyat tutturmakta zorlandıkları için rakip ülkelerle rekabette zorlanacak. 2024 ilk çeyrekte bir miktar daha istihdam kaybı yaşanabilir. Dünyadaki büyük alım gruplarının Türkiye'den alımları son bir yılda yüzde 30 düştü, bu durum istihdam rakamlarına da yansıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Gültepe açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"2024 ilk çeyrekte bir miktar daha istihdam kaybı yaşanabilir.



Dünyadaki büyük alım gruplarının Türkiye'den alımları son bir yılda yüzde 30 düştü, bu durum istihdam rakamlarına da yansıyor.



2024'ün ikinci yarısında ihracatın hafif büyüdüğü bir dönem bekliyoruz.



Şu anda başta emek yoğun sektörler olmak üzere büyük yatırım düşüncesi yok, hamlelerimiz mevcudu korumaya yönelik; TCMB ve Hazine politikaları çok önemli olacak.



Rusya ile ticarette ödemelerdeki sıkıntı 15-20 gündür daha da sıklaştı; tamamen siyasi bir durum ama ocak sonrası toparlanacağını düsünüyorum.



İhracatçının döviz gelirinin yüzde 40'ını bankaya satma şartıyla ilgili bir rahatsızlığımız yok çünkü satışta yüzde 2 bonus elde ediyoruz.



Tam tersine TCMB'ye diyoruz ki döviz satma uygulaması yüzde 60'a çıksın ama yüzde 2'lik kur desteğimizi yüzde 4'e çıkarın.