İhracatçılara 5 milyar liralık ek destek geliyor

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliği taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.



İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından ve Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu olan fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin kaliteli ve geniş ürün çeşitliliği ile esnek ve hızlı üretim kapasitesinin, rekabet avantajı sağlayarak küresel pazarda kendisini öne çıkardığını söyledi.



Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Bolat, geçen yılı ihracatta 255,4 milyar dolar mal, 101,2 milyar dolar hizmet ihracatıyla kapattıklarını, dış ticaret açığını 110 milyar dolardan 106 milyar dolara düşürdüklerini anımsattı.



Bolat, geçen yıl Türkiye'nin 1 trilyon 118 milyar dolarlık milli gelire ulaştığını ve kişi başına düşen milli gelirin 13 bin 110 dolara yükseldiğini hatırlatarak, "Bu yıl da göstergeler olumlu ilerliyor. İlk çeyrek itibarıyla milli gelirimizin toplamının 1 trilyon 159 milyar dolara yükseldiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yüzde 5,7 büyüme oranıyla Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkelerden oldu. Bu 5,7 büyümenin 1,6'sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız" diye konuştu.



İHRACATTA YENİ REKOR TEMMUZDA GELDİ



Bakan Bolat, ihracatın bu yıl iyi yolda ilerlediğini belirterek, yıl sonu için 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ortaya koyduklarını, temmuz itibarıyla son 12 aylık ihracatın 261,5 milyar dolar rakamına ulaştığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi.



Hizmetler ihracatında da yıllık 106,5 milyar dolara yükseldiklerini dile getiren Bolat, "Demek ki hedeflerimizi gerçekleştirmeye biraz daha gayret, mücadele gerekiyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak, hükümetimiz olarak her daim yanınızdayız." şeklinde konuştu.



Bolat, yılın 7 ayında mal ihracatının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 150 milyar dolara, hizmet ihracatının ise yüzde 9 yükselişle 55 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, hedefi gerçekleştirmek için ihracatçılardan daha fazla gayret göstermelerini istedi.



"BÜTÇE İMKANLARIMIZI ZORLUYORUZ"



Ticaret Bakanı Bolat, ihracat hedeflerine giden yolda Bakanlık olarak tüm bütçe, teşkilat ve mevzuat ile ihracatçıların yanında olacaklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yılbaşında bütçemiz 38 milyar liraydı. Bütçemizin yüzde 60'ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum ki size ayırdığımız bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. İnşallah onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz. Sene içerisinde ihracatçılarımıza bir yılda yurt dışında 5 fuara katılma desteği verirken, yüzde 50'ye kadar, şimdi fuar sayısını 10'a çıkardık. Hedef ülkelerde yüzde 70 destek veriyoruz, hedef sektörlerde bu yüzde 75'e çıkıyor. Dolayısıyla IFCO da dahil bütün uluslararası fuarlarda ihracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz."



Bolat, Ticaret Bakanlığının kısa süre önce açıkladığı ve "Responsible® Programı" olarak uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'ne ilişkin detayları paylaşarak, ihracatçılardan bu destekten faydalanmalarını istedi.



"TEKSTİLCİ VE HAZIR GİYİMCİLERİMİZ MORALLERİNİ YÜKSEK TUTSUN"



Bakan Bolat, ihracatta Türk sanayisinin omurgası ve başlangıç noktası olan tekstil ve giyim sektörünü hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, göreve geldiği ilk andan itibaren sektör temsilcileri ile yaptıkları toplantılarda "Tekstil ve giyim sanayisi bizim göz bebeğimizdir. Hiçbir zaman ihmal de etmeyiz, unutmayız. Ve daha fazla güç kazanması için destek vereceğiz." dediklerini anlattı.



Aradan geçen süreçte bunu her alanda gösterdiklerini, kendilerinden önceki bakanların da bu desteği verdiğini dile getiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu çerçevede 32,5 milyar dolar ihracatı olan tekstil ve konfeksiyon sektörü Türkiye için gerçekten lokomotif bir sektördür, dünya çapında meşhur olmuştur. Artık Türk tekstili, Türk konfeksiyonu dünya çapında bir üne sahiptir. Türkiye, İstanbul moda merkezi olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinin üçüncü en büyük tedarikçi ülkesiyiz. Dünyada tekstil ve konfeksiyonda 7'nci en büyük tedarikçi ülkeyiz. Bu başarılar sizlerin on yıllarca süren emekleriniz, gayretleriniz ve bizim de hükümet olarak 21 yıldan fazladır sizlere olan desteklerinizin birleşmesiyle gerçekleşmiştir. Onun için konfeksiyoncularımız, hazır giyimciler, tekstilciler morallerini her zaman yüksek tutsunlar. Özellikle AB ve Amerika'daki ithalat talebinde bir düşüş var son 1,5 senedir. Bu konfeksiyon sektöründe de kendini gösteriyor. Yüzde 15'ler civarında ama sonbahardan itibaren gerek ABD'nin gerekse AB'nin faiz indirimlerini hızlandırarak ekonomilerini canlandırma arayışına girecekleri artık iyice belli oldu. Bu, küresel talebe de yansıyacak. İnşallah tekstil ve konfeksiyonumuz için de yeni pazar imkanları ve kapıları açılacak.