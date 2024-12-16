İhracatçılardan SGK prim indiriminin artırılması talebi

İhracatçılar, SGK prim indiriminin artırılması talep etti.



Konuya ilişkin, Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) çatısı altında yer alan İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ortak bir açıklama yayımladı.



Toplam ihracatlarının son iki yılda 36,4 milyar dolardan 30 milyar dolara düştüğü belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki iki yıldır sektörlerimizin hem ihracatında hem de istihdamında ciddi gerilemeyle karşı karşıya bulunuyoruz. İhracatımız 36,4 milyar dolardan 30 milyar dolar seviyelerine düşerken, 1,3 milyonluk istihdamımız da yaklaşık 1 milyona geriledi. Hepsinde de dünya pazarlarında iddialı olduğumuz dört sektörde rekabetçiliğimizi kaybettik." denildi.

"PRİM İNDİRİM YÜZDE 10'A ÇIKARILMALI"



Artan maliyetler karşısında tüm üretici ve ihracatçıların desteklenmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada "Özellikle emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetinden kaynaklanan yük paylaşılmalı. Ücretli çalışandan kesilen gelir vergisi dilimleri günün koşullarına göre güncellenmeli. Son 2 yılda hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde yaklaşık 300 bin istihdam kaybı yaşandı. Halen yüzde 5 olarak uygulanan prim indirimi hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde şirket büyüklüğü gözetilmeksizin 2 yıl boyunca yüzde 10’a çıkarılmalı." ifadeleri kullanıldı.