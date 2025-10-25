İhracatçıya finansman desteği | Bakan Şimşek: Reeskont kredi limitlerini artırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ettiklerini bildirdi.



Piyasa faizinin, yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdıkları reeskont kredi limitlerini artırdıklarına işaret eden Şimşek, "Reeskont kredileri, günlük limitini program döneminde 300 milyon liradan, 4,5 milyar liraya 15 kat yükselttik. Yabancı para reeskont toplam limiti, 1 milyar dolara çıkarıldı." ifadesine yer verdi.

Eximbank'ın sermayesinin 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar liraya ulaştığını belirten Bakan Şimşek, bu yıl Eximbank'ın, ihracatçıya toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını beklediklerini kaydetti.