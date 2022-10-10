İhracatı Geliştirme AŞ kefaletiyle 1800 ihracatçıya 6,7 milyar lira kredi kullandırıldı

Türk İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulan prefinansman uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak prefinansman modelinin Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) arasında imzalanan protokolle uygulamaya alındığını bildiren Güney, "Ticaret Bakanlığı tarafından Pazara Giriş Projesi, Küresel Tedarik Zinciri Projesi, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kabul edilen, Marka ve Turquality destek programlarının yanı sıra e-Turquality (Bilişimin Yıldızları) destek programlarından yararlanmaya hak kazanan, ihracat konsorsiyumları ve e-ihracat konsorsiyumlarına kabul edilen ihracatçı firmalar prefinansman başvurusunda bulunabilecek" diye konuştu.



"KREDİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK"



Güney, başvuruların, Bakanlık tarafından bankaya iletileceğini ve firmalara kredi değerlendirme çalışması yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bankamızca, kredi değerliliği uygun bulunan ve limit tahsis edilen ihracatçılar, kefalet imkanından faydalandırılmak üzere İGE'ye yönlendirilecek. İGE değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan başvurulara, bankamızca sunulan İhracata Hazırlık Kredisi, Döviz Kazandırıcı Hizmet Kredisi, Turizm Kredisi, Uluslararası Nakliye Pazarlama Kredisi, Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi veya TCMB kaynağından kullandırılan Reeskont Kredisi programları kapsamında kredi desteği sağlanacak."



2022 yılında sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Güney şöyle devam etti:

"Bu yılın 9 ayında 14,4 milyar dolar nakdi kredi, 19,3 milyar dolar alacak sigortası olmak üzere ihracatçımıza toplam 33,7 milyar dolar destek sağladık. Türk bankacılık sektöründeki en büyük kredi hacmine sahip 8'inci bankayız. Temmuz ayı itibarıyla sektördeki nakdi ihracat kredilerinin yüzde 38,4'ü bankamız tarafından sağlanmıştır. Kısa vadeli ihracata hazırlık kredilerinin yanı sıra orta ve uzun vadeli ihracata yönelik işletme finansmanı ve yatırım kredileri ile de ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz."

"DESTEKLEDİĞİMİZ İHRACATÇI SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ"



Güney, Eximbank olarak ihracatçılara doğrudan temas etmek, onların ihtiyaçlarını yerinde ve daha hızlı karşılayabilmek amacıyla toplam 23 şube, 11 irtibat ofisi olmak üzere 34 farklı noktada hizmet sağladıklarına işaret ederek, banka desteklerinden faydalanan ihracatçı sayısını artırmaya büyük önem verdiklerini söyledi.



Güney, bu konuda yaptıkları pazarlama faaliyetleri ve saha çalışmaları sayesinde banka desteklerinden aktif olarak yararlanan ihracatçı sayısının 15 bini geçtiğine dikkati çekti.