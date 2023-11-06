İhracatta çifte rekor

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Dış ticarette ekim ayı performansı belli oldu.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret rakamlarını Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.



Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artarak 22,9 milyar dolara yükseldi. Bakan Bolat, "Böylece en yüksek ekim ayı ihracat değerine ulaşılmıştır." dedi.



Aynı dönemde ithalat ise yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ AÇIK YÜZDE 15 AZALDI



Türkiye'nin dış ticaret açığı ekim ayında, yüzde 14,9 azalarak 6,7 milyar dolara geriledi.

Yılın başından bu yana bakıldığında dış ticaret açığı yüzde 3,2 artışla 93,9 milyar dolara çıktı. İhracat ocak-ekimde yüzde 0,3 artarak 210,1 milyar dolar, ithalat yüzde 1,2 artarak 304 milyar dolar oldu.



2022 İHRACAT RAKAMI GEÇİLDİ



Bakan Bolat, 12 aylık ihracatın yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olduğunu belirterek, "2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıktık." dedi.

ENERJİ İTHALATINDA DÜŞÜŞ



Enerji ithalatı, enerji fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak geçen yılın ocak-ekim dönemindeki 80,6 milyar dolardan, 57,3 milyar dolara geriledi. Bolat, yılı 70 milyar doları aşmadan tamamlamayı öngördüklerini kaydetti.

Enerji ithalatı geçen yıl rekor kıran doğalgaz fiyatlarının da etkisiyle 96,5 milyar dolar ile tarihi zirveye yükselmişti.