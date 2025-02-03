İhracatta çifte rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 2025 yılına çifte rekorla başladığını açıkladı.



Bolat, Trabzon’da ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı.



Buna göre ocak ayında mal ihracatı yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. 2024 Ocak ayında ihracat 20 milyar dolar olmuştu.



Diğer rekor ise 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatında gerçekleşti. 2025 Ocak itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatı, 263 milyar dolara çıktı.

İthalat, ocak ayında yüzde 10,2 artarak 28,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 24,2 yükselişle 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.



KÜRESEL TİCARETTE GERİLİM



Bakan Bolat, "ABD seçimlerinin ardından iş başına geçen hükümetin güçlü gümrük vergilerini kullanmaya başladığı anlaşılıyor. Kanada, Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 tüm ürünlerde ilave gümrük vergisi getirmiştir. Bu misilleme karşısında ülkemizin menfaatlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

