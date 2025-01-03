Türkiye ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinin 2024 yılında 262 milyar dolar ihracat yaptığını açıkladı.



2024 yılında Türkiye’nin 31 şehrinin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını açıklayan Erdoğan en fazla ihracat yapan kentin İstanbul olduğunu söyledi. İstanbul’u sırasıyla Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ takip etti.



İhracat 2024 yılı aralık ayında da artış gösterdi.



Aralıkta yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde ihracat yapıldı.



2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı’nda konuşan Erdoğan, ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi.



Erdoğan, bu sabah TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının, ekonomide uygulanan programın doğruluğuna işaret ettiğini söyledi.



Enflasyonla mücadelenin 2024 yılında dünya gündemine damga vurduğuna dikkat çeken Erdoğan, “2025’te bizleri nispeten daha iyi bir yıl bekliyor.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında Türk ekonomisinde yüzde 4 büyüme hedeflendiğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Suriye’de 13 yıl boyunca olduğu gibi, 7 Ekim 2023’ten beri maruz kaldıkları zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. 100 bin tonluk insani yardımla, Gazzeli mazlumların yükünü hafifletmeye çalıştık. Filistin’in daha fazla ülke tarafından tanınması için çabalara destek verdik. İsrail’le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke Türkiye olmuştur.



"KALICI BARIŞ İÇİN GAYRET SARF EDİYORUZ"



Kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte Gazze’de tek bir masumun daha hayattan kopartılmasına tahammülümüz yok. Kalıcı barışa giden yolun önünün açılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu çabalarımızın müsbet sonuçlarını görmeyi ümit ediyoruz.



"GAZZE KRİZİNDE TARİH HAKLILIĞIMIZI GÖRECEK"



İş dünyamızın tüm temsilcilerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İçeriden ve dışarıdan gelen tüm eleştirilere rağmen, nasıl Suriye’de haklı çıkan biz olduysak, Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek, Türkiye’nin adaletten, barıştan ve merhametten yana olan tavrının isabetli olduğunu görecektir.



"2025'TE BİZLERİ DAHA İYİ BİR YIL BEKLİYOR"



Fedakarca çalışarak Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Türkiye olarak özellikle bölgesel gelişmeler bağlamında belirsizliklerle dolu bir yıl geçirdik.



Karadeniz’den komşularımız olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kimi zaman tehlikeli boyutlara vararak devam etti. Koronavirüs sürecinde geçici denilerek devreye alınan korumacı tedbirler, geçen yıl da küresel ticareti etkilemeyi sürdürdü.



Tüketim, üretim ve enflasyon gibi temel ekonomik göstergelerde bozulmanın üstesinden henüz gelinemedi. Enflasyonla mücadele dünyada geçen yıla damgasını vurdu. 2025’te bizleri nispeten daha iyi bir yıl bekliyor.