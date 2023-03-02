İhracatta deprem etkisiyle yüzde 6,4'lük düşüş

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Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı.



İhracat şubatta yüzde 6,4 düşüşle 18,6 milyar dolara geriledi. İhracattaki düşüşte Türkiye'yi sarsan depremlerin etkisi oldu.

Şubat ayı ithalatı yüzde 10,6 artışla 30,8 milyar dolar olurken,

bu rakamın yüzde 22'si enerji ithalatı kaynaklı.



Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, dış ticaret dengesi şubatta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 52.8 artışla 12,2 milyar dolar oldu.

1,5 MİLYAR DOLARLIK KAYIP



Toplam ihracatın yüzde 8,6'sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem

felaketinin ihracat üzerinde aşağı yönlü etkisi oldu.

Gümrük kapıları verilerine göre özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde gerileme meydana geldi.

Deprem nedeniyle şubat ayı ihracatında doğrudan 1.5 milyar dolarlık bir aşağı yönlü etki oldu.

ALTIN İTHALATINDA 9 KAT ARTIŞ

İşlenmemiş altın ithalatı şubatta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 858,7 artışla 4.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

