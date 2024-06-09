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İhracatta döviz satışı düzenlemesi: Ne zaman faaliyete geçecek?

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yaşanan hızlı artış ile birlikte ihracatçıların gözü "yüzde 40 döviz satışı" uygulamasına çevrilmişti. TCMB'den beklenen adım geldi ve döviz satış uygulamasında oran değişikliğine gidildi.

İhracatta döviz satışı düzenlemesi: Ne zaman faaliyete geçecek?

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdi.

İhracatçılar, bir süredir maliyetlerin arttığını belirterek, yüzde 40 olarak uygulanan döviz satış oranının düşürülmesini talep ediyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat ile ilgili karara ilişkin, “Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamasında, uygulamanın devam etmesini öngördüklerini belirterek, "Rezerv güçlendikçe, enflasyon düşeceğine olan inanç arttıkça ve piyasa koşulları el verdikçe yüzde 40'ı değerlendirebiliriz." demişti.

Merkez Bankası, Liralaşma stratejisi kapsamında, Nisan 2022'de ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerde döviz gelirlerinin yüzde 40’ının TCMB’ye satılmasını zorunlu tutmuştu.

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