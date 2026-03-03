İhracatta en iyi ikinci Şubat rakamına ulaşıldı

2026 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 1,6 oranında artışla 21 milyar 65 milyon dolar, ithalat yüzde 6,1 oranında artışla 30 milyar 271 milyon dolar oldu. 2026 yılı Ocak- Şubat döneminde ise, ihracat yüzde 1,2 oranında azalışla 41 milyar 380 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 oranında artışla 58 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2026 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 1,6 oranında artarak 21 milyar 65 milyon dolar, ithalat, yüzde 6,1 oranında artarak 30 milyar 271 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 4,2 oranında artarak 51 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 1,2 oranında azalarak 41 milyar 380 milyon dolar, ithalat, yüzde 3,1 oranında artarak 58 milyar 966 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 1,3 oranında artarak 100 milyar 346 milyon dolar olarak gerçekleşti.