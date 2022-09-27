İhracatta parite endişesi

Doların dünyada değer kazancı sürüyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışları ile dolar endeksi 20,5 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, euro/dolar paritesi 0,95'e kadar indi.



Bu yıl yüzde 15 gerileyen parite, Avrupa ekonomisinde kan kaybına işaret ediyor.



Uzmanlar bu durumun ihracatının yaklaşık yarısını Avrupa'ya yapan Türk şirketleri için olumsuzluk yaratabileceğini düşünüyor.



Dünya Gazetesi Temsilcisi Hakan Güldağ, parite etkisinin şimdiden 10 milyar dolarlık düşüş yarattığına dikkat çekti.



FAİZ ARTIŞLARI İTHALAT TALEBİNİ AZALTIYOR



Ekonomistler Avrupa'daki üretim kaybının en büyük nedeni olarak artan enerji fiyatlarını gösteriyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonun dizginlenmesini zorlaştırdığını vurguluyor.



Enflasyona karşı faiz artışları tüketimi düşürürken, dolaylı olarak ithalat talebi de azalıyor.



Türkiye ithalatının yüzde 72'sini dolar cinsinden, ihracatın ise yüzde 48'ini euro cinsinden yapıyor. Güldağ, dolar lehine gelişmenin ihracatı etkilemeye başladığını kaydetti.